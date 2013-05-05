Президент поздравил украинцев с Пасхой

Президент Украины Виктор Янукович принял участие в Пасхальном богослужении в Свято-Владимирском кафедральном соборе в Севастополе.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Праздничную службу провел Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь.

В начале Пасхального богослужения Янукович вместе с верующими прошел Крестным ходом вокруг храма.

Ранее Президент Виктор Янукович поздравил украинцев с Пасхой.

«Христос Воскрес, дорогие соотечественники! Каждый год, когда говорю вам эти слова, сердце мое наполняется большой благодарностью. Благодарностью к Господу за то, что помог нам и в этом году дождаться Светлого Дня Воскресения. Благодарностью ко всем гражданам Украины, которые своим честным трудом, достойной жизнью и мудростью способствовали тому, что мы встречаем этот праздник в мире и согласии», - говорится в приветствии главы государства, размещенном на его сайте.

Как отметил В.Янукович, «мое сердце наполняется особой благодарностью к украинским матерям, в непростое время, которое в настоящее время переживает весь мир, проявляющих особую ответственность. Они заботятся о детях, крепя семьи и укрепляя всех нас своими молитвами к Пречистой Богородице - матери Сына Божьего, который воскрес для нашего Спасения».

Президент пожелал всем гражданам Украины и украинцам, проживающим в других государствах, радостных пасхальных праздников, веры, надежды и любви.