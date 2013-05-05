Янукович и Путин обменялись пасхальными поздравлениями

Президенты Украины и России Виктор Янукович и Владимир Путин обменяльсь пасхальными поздравлениями.

Об этом сообщает сегодня пресс-служба Кремля.

«Состоялись телефонные разговоры Владимира Путина с Президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко и Президентом Украины Виктором Януковичем. Руководители государств обменялись теплыми Пасхальными поздравлениями и добрыми пожеланиями народам братских стран», - говорится в сообщении.

Ранее Президент Виктор Янукович поздравил украинцев с Пасхой.

«Христос Воскрес, дорогие соотечественники! Каждый год, когда говорю вам эти слова, сердце мое наполняется большой благодарностью. Благодарностью к Господу за то, что помог нам и в этом году дождаться Светлого Дня Воскресения. Благодарностью ко всем гражданам Украины, которые своим честным трудом, достойной жизнью и мудростью способствовали тому, что мы встречаем этот праздник в мире и согласии», - говорится в приветствии главы государства, размещенном на его сайте.

Как отметил Янукович, «мое сердце наполняется особой благодарностью к украинским матерям, в непростое время, которое в настоящее время переживает весь мир, проявляющих особую ответственность. Они заботятся о детях, крепя семьи и укрепляя всех нас своими молитвами к Пречистой Богородице - матери Сына Божьего, который воскрес для нашего Спасения». Президент пожелал всем гражданам Украины и украинцам, проживающим в других государствах, радостных пасхальных праздников, веры, надежды и любви.