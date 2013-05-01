Аллеи Славы должны открываться во всех городах Украины

Премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что аллеи Славы, подобные киевской, должны открываться во всех городах Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Азаров сказал после открытия памятников Георгию Береговому и Амет-Хану Султану в Киеве.

«Хочется пожелать, чтобы на всей территории Украины, а в каждом городе есть свои герои, каждой области есть свои герои, это память о своих героях была также осуществлена, где в камне, где в бронзе, а где, может быть, в мемориальной доске», - сказал Азаров.

Он отметил, что правительство будет такую работу поощрять и помогать там, где такая помощь необходима. Также он отметил, что в преддверии праздника Дня Победы правительство приняло целый ряд мер, направленных на защиту ветеранов войны.

По словам премьер-министра, правительством в очередной раз подняты пенсии участникам войны.

