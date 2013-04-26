Янукович возложил цветы к Мемориалу Героям-ликвидаторам

Возле северных ворот ЧАЭС

В 27-ю годовщину Чернобыльской трагедии Президент Украины Виктор Янукович почтил память ликвидаторов аварии. Как сообщает пресс-служба главы государства, В.Янукович возложил цветы к Мемориалу Героям-ликвидаторам аварии на ЧАЭС возле северных ворот Чернобыльской атомной электростанции. В церемонии также приняли участие глава Администрации Президента Сергей Левочкин, заместитель главы Администрации Президента Сергей Ларин, вице-премьер-министр Юрий Бойко, министр социальной политики Наталия Королевская, министр финансов Юрий Колобов, председатель Киевской облгосадминистрации Анатолий Присяжнюк. Собравшиеся почтили память ликвидаторов аварии на ЧАЭС минутой молчания.

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