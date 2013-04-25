Президент Украины встретился с Патриархом Иерусалимским Феофилом III

24 апреля в Администрации Президента Украины состоялась встреча Виктора Януковича с Патриархом Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофилом III, организаторами и участниками ІІІ Киевского межконфессионального форума, проходящего в Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Президента Украины.

Президент Украины Виктор Янукович приветствует усилия руководителей религиозных и светских общин по пропаганде в обществе толерантности, человеческих ценностей независимо от вероисповедания и этнической принадлежности. Президент подчеркнул, что в современных условиях религия способствует консолидации народов Европы, а также многих других народов на всех континентах мира.

Патриарх Иерусалимский Феофил III, в свою очередь, отметил, что Киев стал местом, где идет конструктивный диалог «всех религий». «Украинский народ, люди Украины для нас являются вторым Иерусалимом», - подчеркнул Патриарх, рассказывая о своих впечатлениях от посещения Киево-Печерской Лавры.

Во встрече также приняли участие Митрополит Бориспольский, управляющий делами Украинской православной церкви Антоний, депутат Национальной Ассамблеи Туниса, вице-президент комитета по правам человека и международным отношениям Фатма Гарби, Председатель Всемирного Совета сикхов Сатпал Сингх, Генеральный секретарь Европейского совета религиозных лидеров Виллумстад Стейн, главный раввин Турции Исак Халева, Директор по международным и межцерковным связям Православной церкви Америки Леонид Кишковский, народный депутат Украины, директор Института прав человека и предотвращения экстремизма и ксенофобии Александр Фельдман.