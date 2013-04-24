Янукович поддерживал инициативу представителей церквей

Президент Украины Виктор Янукович поддерживает инициативу представителей церквей и религиозных организаций нашего государства по углублению их сотрудничества с органами власти.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Во время встречи с Президентом управляющий делами Украинской православной церкви, митрополит Бориспольский Антоний поблагодарил В.Януковича за постоянное внимание к вопросам государственно-церковных отношений и передал приветствие от Предстоятеля УПЦ, Митрополита Киевского и всей Украины, Блаженнейшего Владимира.

«УПЦ приветствует то конструктивное взаимодействие, которое складывается сегодня между государством и церковью в разных сферах общественной жизни, результатом которого стало появление ряда законодательных инициатив, регулирующих и совершенствующих государственно-церковные отношения», - сказал митрополит Антоний.

По его словам, эти законодательные инициативы касаются урегулирования вопроса учреждения учебных заведений религиозными организациями, участия священнослужителей в системе общеобязательного государственного социального страхования, изменений в Налоговый кодекс относительно освобождения от налогообложения объектов жилищной недвижимости, принадлежащей религиозным организациям, и пр.

Во время встречи от ее участников также прозвучали предложения по решению актуальных для жизнедеятельности церквей и религиозных организаций вопросов. В частности, в части предоставления церкви статуса юридического лица, государственного признания дипломов и научных степеней выпускников высших духовных учебных заведений и уравнивания в социальных правах студентов и преподавателей духовных вузов со студентами и преподавателями светских вузов и пр.



По результатам встречи глава государства дал ряд поручений. В.Янукович также поддержал инициативу представителей религиозных общин и предложил им принять участие в заседаниях Кабинета министров, чтобы они имели возможность «высказать правительству свою точку зрения, пожелания и внести определенные предложения».