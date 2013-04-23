Верховная Рада рассмотрит законопроекты по религиозным вопросам

Народные депутаты из разных фракций 19 апреля 2013 года зарегистрировали в Верховной Раде Украины три законопроекта по вопросам государственно-церковных отношений.

Их тексты предварительно были проработаны и согласованы с представителями конфессий – членами Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, которые вошли в состав рабочей группы вместе со специалистами парламента и экспертами, сообщает Институт религиозной свободы.

Парламентарии предлагают ввести мораторий на отчуждение посторонним лицам культового и другого имущества, которое должно быть возвращено историческим владельцам, освободить религиозные организации от нового налога на жилую недвижимость и улучшить социальную защиту священнослужителей.

Законопроект № 2894 направлен на запрет приватизации, списания и отчуждения в пользу посторонних частных лиц культовых и других зданий и имущества, экспроприированных в ХХ веке, с целью обеспечения их бесплатного возвращения в собственность религиозных организаций или их правопреемников в порядке, определенном законодательством.

Документ предусматривает внесение соответствующих дополнений в ряд законов Украины, а именно: «Об управлении объектами государственной собственности» № 185-V, «О приватизации государственного имущества» № 2163-XII, «О приватизации небольших государственных предприятий (малой приватизации)» № 2171-XII, «О местном самоуправлении в Украине» № 280/97-ВР, «О залоге» № 2654-XII, «О Национальном архивном фонде и архивных учреждениях» № 3814-XII, «О культуре» № 2778-VI, «О библиотеках и библиотечном деле» № 32/95-ВР и «О музеях и музейном деле» № 249/95-ВР.

Законопроект № 2895 предусматривает освобождение религиозных организаций от недавно введенного налога на жилую недвижимость. Дополнение вносится в п. 265.2.2 Налогового кодекса Украины и предусматривает, что среди объектов налогообложения не будут "объекты жилой недвижимости, находящиеся в собственности религиозных организаций, уставы (положения) которых зарегистрированы в установленном законодательством порядке".

Парламентарии учли замечания конфессий, озвученные на заседании Всеукраинского Совета Церквей, о недопустимости введения такого налогового бремени. По убеждению иерархов церквей, этот налог будет непосильным для духовных семинарий и других учебных заведений, а также молитвенных домов и монастырей, помещения которых находятся в жилом фонде.

Законопроект № 2896 содержит ряд дополнений в законодательство Украины в сфере социального обеспечения. В частности, уточняются положения о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования священнослужителей, церковнослужителей и лиц, работающих в религиозных организациях на выборных должностях.

Целью этих изменений является создание условий для социального и пенсионного обеспечения тех священников, которые из-за трудного финансового положения отдельных религиозных общин не могут быть их штатными работниками и в связи с этим лишены необходимого социального пакета и пенсионного обеспечения.

Авторами указанных законодательных инициатив выступили Представитель Президента Украины в парламенте Юрий Мирошниченко, председатель Межфракционной депутатского объединения «За содействие свободе совести» Анна Герман (Партия регионов), Оксана Калетник (КПУ) и Валерий Дубиль (ВО «Батькивщина»).



Институт религиозной свободы