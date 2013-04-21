Александр Лукашенко: Однополых браков в Беларуси не будет
09:02, 21 апреля 2013Государство
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В Послании к белорусскому народу
Введение однополых браков в Беларуси неприемлемо. Такое мнение высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.
"Не заставляйте, дорогие, нас вводить однополые браки. Не будет этого в Беларуси, по крайней мере, в ближайшее время. Пока я Президент - точно!" - заявил Александр Лукашенко, имея в виду западные страны.
"Вы этим самым показываете, что отходите от христианских ценностей. Нам это чуждо. Мы на это не пойдем!" - подчеркнул Александр Лукашенко.
"А демократии у нас ни в коем случае меньше не будет, чем у вас", - заверил Президент Беларуси.
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