Александр Лукашенко: Однополых браков в Беларуси не будет

Введение однополых браков в Беларуси неприемлемо. Такое мнение высказал Президент Беларуси Александр Лукашенко, обращаясь с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

"Не заставляйте, дорогие, нас вводить однополые браки. Не будет этого в Беларуси, по крайней мере, в ближайшее время. Пока я Президент - точно!" - заявил Александр Лукашенко, имея в виду западные страны.

"Вы этим самым показываете, что отходите от христианских ценностей. Нам это чуждо. Мы на это не пойдем!" - подчеркнул Александр Лукашенко.

"А демократии у нас ни в коем случае меньше не будет, чем у вас", - заверил Президент Беларуси.

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