Религиозные деятели Украины смогут получить шенгенскую визу бесплатно

Европарламент ратифицировал обновленное Соглашение об упрощении оформления виз с Украиной.

С 1 июня 2013 года существенно расширится круг заявителей, которые смогут получить долгосрочные шенгенские визы, сообщает Институт религиозной свободы.

В поддержку дополнений в Соглашение об упрощении оформления виз от 2008 года, в четверг, 18 июня, высказались депутаты всех фракций Европарламента.

Как передает Deutsche Welle, в марте дополненную соглашение уже ратифицировала Верховная Рада Украины. После завершения формальных процедур документ вступит в силу.

Новый документ регулирует вопросы выдачи многократных и долгосрочных виз, которые будут выдаваться "на 1" и "5 лет" вместо "до 1" и "до 5 лет", как было до сих пор.

Согласно обновленному Соглашению, легче с получением визы станет, в частности, представителям религиозных общин, а также активистам общественных организаций и профессиональных объединений (ученые, художники, представители академических кругов, профсоюзов и т.д.), которые ездят на тренинги, семинары и конференции, и участникам трансграничных программ сотрудничества между Украиной и ЕС. Им будут выдавать многократные бесплатные визы на год.

Проще получить долгосрочную бесплатную визу станет и журналистам. Для них сокращен перечень документов, подтверждающих цель поездки. Самые большие визовые льготы получили журналисты и представители бизнеса, которые регулярно путешествуют в страны ЕС, – им будет выдаваться многократная виза на 5 лет.

По информации Укринформа, на основании усиленного Соглашения об упрощении оформления виз с Украиной государства-члены ЕС обязуются обеспечивать возможность подачи визовых ходатайств в посольства и консульства государств-членов ЕС в Украине без посредников. Также предусмотрено сокращение времени ожидания для подачи визового заявления и ограничение стоимости услуг компаний-посредников.