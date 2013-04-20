Совет Церквей призывает власть отказаться от ликвидации Комиссии по защите морали

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций снова выразил свою глубокую обеспокоенность по поводу инициативы Правительства Украины ликвидировать Национальную экспертную комиссию по вопросам защиты общественной морали (НЭК).

В обращениях, принятых на заседании ВСЦиРО 11 апреля 2013 года и разосланных этой неделе, главы конфессий призвали Президента Украины, руководство Кабмина и Верховной Рады отказаться от намерения ликвидировать НЭК, сообщает Институт религиозной свободы.

Соответствующая инициатива оформлена в законопроекте № 2142, внесенном в парламент Кабинетом Министров Украины 31 января 2013 года.

По убеждению иерархов церквей, физическое здоровье человека имеет тесную взаимосвязь с духовным и душевным состоянием человека, на которое среди прочего существенно влияет медиа-контент. "Поэтому государство обязано обеспечивать законодательно и на практике условия для здорового развития и здорового образа жизни человека, в том числе в аспекте его морального здоровья", – отмечается в обращениях ВСЦиРО.

"В связи с этим, выступаем категорически против намерения Верховной Рады Украины отменить важный для физического и нравственного здоровья общества Закон «О защите общественной морали». Указанный Закон и созданная в соответствии с ним Национальная экспертная комиссия выполняют важную общественную функцию", – убеждены главы церквей и религиозных организаций.

Они также обращают внимание руководства государства на то, что деятельность НЭК по вопросам защиты общественной морали за последние годы продемонстрировала пример вполне публичной и наиболее демократической формы общественного надзора в сфере масс-медиа. Целью этого является создание безопасного информационного пространства и защиты общества (а главное – детей и молодежи) от последствий распространения развратных материалов (порнографического, эротического и сексуального характера), засилья жестокости и насилия на телевидении, а также противодействие распространению в СМИ религиозной вражды и нетерпимости.

"Можно согласиться с необходимостью совершенствования этого механизма противодействия разврату и развращению молодежи. Однако нельзя идти путем ликвидации НЭК, как действенного инструмента реализации действующих законодательных норм, направленных на регулирование и ограничение оборота продукции порнографического, эротического и сексуального характера", – считает Всеукраинский Совет Церквей.

ВСЦиРО отметил, что Правительство не предлагает никакой альтернативы НЭК. Поэтому, по мнению глав конфессий, законопроект № 2142 открывает широкие возможности для произвола производителей и распространителей медиа-продукции, поскольку упомянутые законодательные ограничения сводятся до уровня деклараций, лишенных механизма их воплощения, который сегодня представляет собой Комиссия по вопросам защиты общественной морали.

Как сообщал ИРС, среди прочего законопроект № 2142 приведет к платности и непубличности экспертиз материалов, которые нарушают Закон Украины «О защите общественной морали», поскольку предлагается ликвидировать единственный компетентный в этих вопросах экспертный орган без передачи его полномочий другим органам власти.

О необходимости сохранения Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали иерархи церквей отметили 17 апреля 2013 года во время встречи с депутатами Межфракционного объединения «За содействие свободы совести», которая состоялась при участии председателя Верховной Рады Украины.



Справка ИРС. Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций является межконфессиональным консультативно-совещательным органом, образованным в 1996 году. В его состав входят 18 конфессий, представляющих более 95% религиозной сети и все основные конфессии Украины: православного, греко-католического, римско-католического и протестантского (евангельского) вероисповедных направлений христианства, а также основных вероисповеданий ислама и иудаизма.