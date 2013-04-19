На Черниговщине правоохранители нашли похищенные старинные иконы

В Чернигове вчера начальник УМВД в области Александр Михайлик передал иконы, похищенные в Петропавловском храме Спасо-Преображенского монастыря в городе Новгород-Северский - епископу Черниговскому и Новгород-Северском Украинской Православной Церкви Амвросию.

Об этом УНИАН сообщили в секторе связей с общественностью УМВД в области.

По информации правоохранителей, два месяца назад из храма исчезли две старинные иконы - Божией Матери и Георгия Победоносца, а также значительное количество драгоценных украшений из золота и серебра, оставленных верующими в дар перед иконами.

Милиционеры обратили внимание на тот факт, что не было следов проникновения в церковь, к тому же среди многих икон исчезли самые ценные. В краже заподозрили паломника, который на протяжении нескольких месяцев жил в монастыре, постоянно ходил на богослужение в храм и добросовестно выполнял порученные работы по хозяйству, а его отъезд совпал по времени с кражей.

Подозреваемый был разыскан в Феодосии, задержан и возвращен в Новгород-Северский. Он признался в содеянном. Сейчас против мужчины осуществляется уголовное производство по ч.3 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража), что наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет.

Похищенные святыни обнаружено в том месте, на которое указал подозреваемый. Они изъяты и направлены на искусствоведческую экспертизу. После завершения всех экспертных действий иконы вернутся в храм.