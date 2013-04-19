Депутаты договорились сотрудничать с Советом Церквей

Межфракционное депутатское объединение «За содействие свободе совести» встретилось с главами конфессий, представленных во Всеукраинском Совете Церквей и религиозных организаций.

Встреча, которая состоялась 17 апреля 2013 года в помещении парламента, началась с приветственного слова председателя Верховной Рады Украины Владимира Рыбака, сообщает Институт религиозной свободы.

Спикер парламента поддержал дальнейшие шаги народных избранников в направлении налаживания постоянного диалога с религиозным сообществом. По его словам, парламентарии не могут действовать иначе, чем прислушаться к позиции общества, своих избирателей, в том числе верующих.

В.Рыбак призвал вместе преодолевать “болезни духовного возрастания" во имя украинского народа и украинского государства. Он заверил в своей поддержке сотрудничества депутатского корпуса с духовными лидерами страны, выразив надежду, что подобные встречи станут традиционными.

В свою очередь Верховный архиепископ Украинской Греко-Католической Церкви Святослав (Шевчук) напомнил, что последняя подобная встреча проходила ещё в 2006 году. По его словам, принятые парламентом законы должны базироваться на фундаменте Божьего закона, общечеловеческих ценностей. "Если будут искаться другого типа фундаменты, то те законы будут противоречить тому, чего украинское гражданское общество сегодня ожидает", – отметил он.

Глава УГКЦ выразил общую позицию конфессий по ряду законодательных инициатив.

Всеукраинский Совет Церквей выступает за сохранение в Украине традиционных моральных ценностей и поддерживает инициативу законодательного ограничения пропаганды гомосексуализма в интересах защиты детей. Напомним, соответствующий законопроект № 0945 уже поддержан предыдущим составом парламента в первом чтении.

Также Святослав (Шевчук) отметил недопустимость принятия правительственного законопроекта № 2342, который предлагает расширить формы защиты сексуальных меньшинств от дискриминации, посягая при этом на право верующих высказываться в пользу традиционной семьи и против такого рода греховных явлений.

Члены Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций передали председателю парламента официальное обращение с призывом сохранить и обеспечить дальнейшее функционирование Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали. В частности, Совет Церквей призывает профильные комитеты и лидеров депутатских фракций снять с рассмотрения правительственный законопроект № 2142, который предлагает ликвидировать эту Комиссию в рамках административной реформы Президента Украины.

Свое видение дальнейшего развития сотрудничества с религиозным сообществом во время встречи озвучили депутаты Валентин Наливайченко (партия «УДАР»), Александра Кужель (ВО «Батькивщина»), Оксана Калетник (КПУ) и Представитель Президента Украины в парламенте Юрий Мирошниченко.

В завершение председатель межфракционного депутатского объединения Анна Герман (Партия регионов) поблагодарила присутствующих представителей Церквей и религиозных организаций за высказанные предложения, активную гражданскую позицию и готовность к сотрудничеству с парламентом в законотворческом процессе.