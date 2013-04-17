На Львовщине проведут работы по ремонту деревянных церквей

Председатель Львовской облгосадминистрации Виктор Шемчук провел ряд рабочих встреч с представителями научных кругов, руководителями историко-архитектурных заповедников, депутатами областного совета по вопросам сохранения и приумножения национального наследия.

Он акцентировал внимание на вопросах сохранения памятников деревянного сакрального наследия Львовщины, на мероприятиях, которые необходимо осуществить для включения четырех уникальных деревянных церквей региона в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает пресс-служба ЛОГА.

По результатам встреч дано поручение провести комплексные исследования и обеспечить проведение первоочередных работ по ремонту памятников, находящихся в аварийном состоянии, установке противопожарных средств и систем пожаротушения, заключению охранных договоров и установке охранных досок, благоустройству территории вокруг памятников, изданию информационно-поисковых каталогов «Деревянная сакральная архитектура региона», масштабным презентациям культурного наследия области.

Инициатива Львовской области по проведению работ в направлении сохранения деревянного сакрального наследия одобрена Президентом Украины Виктором Януковичем во время рабочей встречи с председателем облгосадминистрации Виктором Шемчуком.

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