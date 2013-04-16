В России не будет уголовной статьи за оскорбление верующих

Депутаты Госдумы России решили не вводить в Уголовный кодекс статью, предусматривающую наказание за оскорбление религиозных чувств верующих, сообщает Би-Би-Си.

"Понимая и разделяя опасения критиков законопроекта, мы решили отказаться от введения новой статьи в Уголовный кодекс", - сообщил председатель комитета по делам общественных объединений и религиозных организаций Ярослав Нилов.

Вместо этого парламентарии решили уточнить положения статьи 148 Уголовного кодекса, изложив ее в следующей редакции: "Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий".

9 апреля Госдума приняла в первом чтении проект закона о защите чувств верующих, подготовленный сразу после суда над участниками панк-группы Pussy Riot.

Против закона, возмутившего правозащитников, проголосовали всего семь депутатов.