Активисткам "FEMEN" грозят тюремные сроки и крупные штрафы

Активистки женского движения "FEMEN France", которые в феврале этого года провели в соборе Парижской Богоматери акцию, посвящению отречению от престола папы Бенедикта XVI, могут быть приговорены к тюремному заключению и крупным штрафам, сообщает Седмица.Ru.

"Им сегодня светит, по официальному ответу, который я получил из министерства иностранных дел, за оскорбление религиозных чувств до года тюрьмы и десять тысяч евро штраф", - сообщил глава комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Ярослав Нилов в программе "Вечность и время" на телеканале "Спас".

Кроме того, по словам депутата, за то, что феминистки нанесли ущерб имуществу внутри этой святыни, им грозит штраф до 200 тысяч евро.