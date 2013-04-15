Закон о защите чувств верующих обсудит совет при Госдуме России

Законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за оскорбление религиозных чувств граждан и осквернение мест почитания, станет предметом обсуждения экспертного сообщества на заседании совета непарламентских партий (СНП) при председателе Госдумы в понедельнико, сообщает РИА Новости.

Документ, внесенный на рассмотрение Госдумы в конце сентября 2012 года представителями всех четырех фракций, был принят в первом чтении 9 апреля. Он предусматривает крупные штрафы и максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Зампред партии "Патриоты России" Надежда Корнеева в целом поддерживает законопроект о защите чувств верующих.

"Я считаю, что такой закон должен быть. И если мы говорим о защите прав граждан, то верующие как граждане нашей страны тоже должны иметь определенную защиту", — отметила она.

В партии "Правое дело" считают, что подобный законопроект должен быть принят, но в то же время отмечают необходимость его доработки. По их мнению, этот закон также должен защищать верующих от экстремистов и нигилистов.