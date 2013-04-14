Тысячи французов провели акцию протеста у здания Сената в Париже

Законопроект о легализации однополых браков одобрен в пятницу французскими сенаторами. После ожесточенных дебатов, продолжавшихся неделю, члены верхней палаты парламента большинством голосов приняли документ, который теперь отправится на утверждение в Национальное собрание. В ответ на это противники закона провели у стен Люксембургского дворца, где заседает Сенат, митинг протеста, сообщает ИТАР-ТАСС.

Акция прошла без эксцессов и собрала 7,5 тыс человек. С флагами и транспарантами демонстранты заполнили прилегающие к сенату улицы. Раздавались лозунги: "Франсуа, мы не хотим твоего закона", "Олланд - диктатор".

"Голосование в Сенате больше похоже на вооруженный налет, это отрицание демократии, - сказала глава общественного движения "Манифестация для всех" Фрижид Баржо. - Мы будем выходить на улицы и после санкционирования закона президентом".

Вызвавший ожесточенную полемику документ передан на рассмотрение во втором чтении депутатам нижней палаты парламента, причем авторы законопроекта настояли на ускоренной процедуре принятия. Ожидается, что дебаты в Национальном собрании возобновятся на следующей неделе и главным образом будут посвящены поправкам, внесенным в первоначальный проект сенаторами. Затем состоится решающее голосование, в исходе которого сомневаться не приходится - правящая партия социалистов, проявляющая исключительную настойчивость в желании разрешить однополым парам регистрировать браки и усыновлять детей, в Национальном собрании обладает большинством голосов. После этого документ будет передан на подпись президенту Франсуа Олланду, который легализацию однополых браков сделал одним из своих предвыборных обещаний.

Противники закона уже объявили о готовности продолжить борьбу: их следующая массовая акция состоится 26 мая.