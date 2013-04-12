Депутаты Верховной Рады встретились с Всеукраинским Советом Церквей

Главы церквей и религиозных организаций заинтересованы в налаживании постоянного диалога с парламентом. Готовность к конструктивному сотрудничеству в законотворческом процессе подтвердили и руководители профильных комитетов Верховной Рады, а также народные депутаты.

Эти вопросы стали предметом обсуждения во время встречи Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций (ВСЦиРО) с руководством и членами Комитета культуры и духовности и Комитета науки и образования, сообщает Институт религиозной свободы.

Встреча состоялась 10 апреля 2013 года в зале заседаний парламентских комитетов. Впервые в истории государственно-конфессиональных отношений состоялся диалог в таком формате.

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций заявил, что категорически не согласен с решением Правительства ликвидировать Национальную экспертную комиссию по вопросам защиты общественной морали.

Необходимо продолжить работу по признанию богословия в Украине в качестве научной дисциплины, чтобы преодолеть пережитки тоталитарного советского прошлого.

Председатель Комитета по вопросам культуры и духовности Вячеслав Кириленко отметил, что Комитет открыт к диалогу и сотрудничеству с ВСЦиРО и будет, как и раньше, прислушиваться к предложениям конфессий.

Он подчеркнул, что постоянный диалог между парламентскими структурами и конфессиями будет способствовать как обеспечению реализации закрепленной Конституцией и законами Украины свободы вероисповедания, так и более эффективному привлечению потенциала церквей и религиозных организаций к решению неотложных проблемных вопросов общества.

Подводя итоги встречи, Председатель ВСЦиРО архиепископ Григорис Буниатян от имени Совета Церквей поблагодарил присутствующих народных депутатов за открытость и готовность к сотрудничеству в контексте усовершенствования законодательства в сфере свободы вероисповедания, образовательной и духовно-воспитательной деятельности религиозных организаций.