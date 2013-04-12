Глава Коптской Церкви подверг резкой критике президента Египта
Не защитил собор св. Марка в Каире
Глава Коптской Церкви папа Тавадрос II раскритиковал президента Египта Мохамеда Морси за неспособность правительства защитить христианское меньшинство страны, сообщает CWN.
Коптский лидер сказал, что Морси обещал защитить собор св. Марка в Каире, но «в действительности этого не сделал». На прошлых выходных собор был атакован исламскими радикалами, в результате чего 80 человек были ранены.
Христиане утверждают, что полиция отказалась вмешиваться, когда богомольцев избивали камнями. Папа Тавадрос сказал, что инцидент «являет халатность и неадекватную оценку событий».
Папа Тавадрос, который стал лидером египетских коптов в прошлом ноябре, неоднократно предупреждал о росте влияния исламистов. Его предшественник — покойный папа Шенуда III — поддерживал дружеские отношения с предыдущим правительством во главе с Хосни Мубараком. После смещения Мубарака случаи насилия по отношению к христианскому меньшинству заметно участились.