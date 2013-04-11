Депутаты предлагают отменить признание собора УПЦ 1992 года недействительным

Депутаты парламента Анна Герман и Юрий Мирошниченко предлагают отменить заявление президиума Верховной Рады 1992 года, которое, как полагают, признало архиерейский собор Украинской православной церкви недействительным.

Текст проекта постановления пока отсутствует на официальном сайте парламента, но то, что его подали, в комментарии ВВС Украина подтвердила Анна Герман.

"Мы решили, что первым проектом нашего межфракционного объединения "За содействие свободе совести" будет именно отмена этого позорного постановления", - отметила депутат.

Собор епископов УПЦ состоялся 27-28 мая 1992 года в Харькове и запретил служение митрополита Филарета, а новым лидером церкви избрал Владимира. В результате Филарет создал Украинскую православную церковь Киевского патриархата, что фактически повлекло к расколу в УПЦ.

15 июня 1992 президиум Верховной Рады сделал заявление с критикой по проведению собора.

"Его признал народ. Его признали люди, Украина и мир. И то, что парламент его формально не признал - это, конечно, досадный факт, но погоды для общества, верующих УПЦ это не сделало, а просто оставило горький осадок такого непонимания Верховной Радой очевидных вещей. Мы исправим эту ошибку", - заявила Анна Герман.

По ее словам, постановление является шагом навстречу верным Украинской православной церкви, чтобы те не чувствовали себя отделенными от государства.