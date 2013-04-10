Депутаты от "Свободы" предлагают законодательно запретить аборты

Народные депутаты фракции "Свобода" зарегистрировали в Верховной раде законопроект о запрете абортов. Документ устанавливает для врачей уголовную ответственность за аборт и вводит штрафы за публичные высказывания в пользу прерывания беременности. Авторы предлагают разрешить аборт только по медицинским показаниям или в случае изнасилования женщины. В Минздраве убеждены, что запрет приведет к росту числа подпольных абортов, и предлагают повышать рождаемость "социальными методами", сообщает Коммерсант.

Законопроект о запрете искусственного прерывания беременности подали в Верховную раду Александр Сыч, Руслан Зелик и Руслан Марцинкив (все — "Свобода"). В пояснительной записке народные депутаты, не стесняясь, называют аборт "детоубийством" и "осквернением призвания врача", подчеркивая, что их запрет "особенно актуален накануне 1025-летия Крещения Руси", которое будет отмечаться 28 июля. "К нашей партии обратились представители общественных христианских организаций Ивано-Франковской области с просьбой внести такой законопроект. Плюс это один из пунктов нашей предвыборной программы",— заявил "Ъ" Александр Сыч.

Это не первая попытка запретить аборты в Украине. С подобными призывами в 2009 году обращались к президенту Виктору Ющенко депутаты Львовского облсовета, а в 2012 году синод Украинской грекокатолической церкви — к президенту Виктору Януковичу. Документ аналогичного характера подавал в парламент народный депутат IV-VI созывов Андрей Шкиль. Но в законодательстве ничего не изменилось — в Украине по-прежнему разрешается прерывать беременность.

Представители "Свободы" намерены изъять из Гражданского кодекса статью, допускающую аборт по желанию женщины, и разрешить его, только если беременность несет угрозу жизни матери; при наличии патологии плода, несовместимой с жизнью ребенка после рождения, а также при наличии "доказанных в судебном порядке фактов зачатия ребенка в результате изнасилования". Во всех прочих случаях за искусственное прерывание беременности врачей предлагается наказывать лишением свободы сроком от трех до семи лет, а публичные высказывания, допускающие аборт,— штрафом от 50 до 100 не облагаемых налогом минимумов (850-1700 грн). "Запрет абортов улучшит демографические показатели и защитит здоровье нации, потому что около 80% женщин, которые когда-то сделали аборт, не могут родить ребенка",— добавил господин Сыч. Следует отметить, что, по данным Восточноевропейского альянса за репродуктивный выбор (EEARC), членом которого является и Украина, в нашей стране на каждую сотню новорожденных приходится 55 абортов. В России этот показатель составляет 81 на 100 новорожденных, а в Польше — 0,65 на сотню.

Вместе с тем в Министерстве здравоохранения убеждены, что прерывание беременности грозит бесплодием всего 10-15% женщин. "Это зависит от состояния здоровья женщины, уровня подготовки врача, который проводил операцию",— заявил "Ъ" главный гинеколог Минздрава Вячеслав Каминский. По его словам, запрет абортов в больницах грозит увеличением числа "подпольных" операций, которые "могут привести к увеличению материнской смертности и ухудшению репродуктивного здоровья нации": "Государству следует социальными методами добиваться, чтобы женщины не делали аборты. Улучшать качество жизни, мотивировать граждан на социальном уровне, и тогда у нас будут хорошие демографические результаты".