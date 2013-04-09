Представителям Церквей не известна окончательная редакция религиозного законопроекта

Церкви и религиозные организации оказались вне законодательного процесса, связанного с изменениями в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях».

Об этом шла речь во время заседания Секретариата Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, которое состоялось 4 апреля 2013 года под председательством архиепископа Григориса Буниатяна, сообщает Институт религиозной свободы.

Представители конфессий выразили обеспокоенность тем, что,несмотря на поручение Президента Украины, членам ВСЦиРО до сих пор не известна окончательная редакция законопроекта, который призван устранить недостатки подписанного Главой государства законопроекта № 10221.

Члены Секретариата ВСЦиРО констатировали отсутствие со стороны правительственных структур системного диалога и прозрачного сотрудничества с религиозным сообществом в законотворческой сфере.

В итоге участники заседания решили вновь обозначить позицию Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций в обращениях к Президенту и Премьер-министру Украины. Поскольку за почти полугодовой период от принятия изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» и до сих пор четко не известно, каким образом Правительство будет выполнять президентское поручение о законодательном обеспечении свободы вероисповедания.

На рассмотрение глав конфессий, встреча которых состоится на следующей неделе, будет вынесен ряд обращений по проблемам защиты института семьи и нравственных ценностей.

Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций обеспокоен тем, что правительственный законопроект № 2342, направленный на усиление противодействия дискриминации, на практике откроет возможности для пропаганды гомосексуализма и ограничит права сторонников традиционной семьи, в частности верующих, на свободу выражать свою позицию.

Кроме этого, Секретариат ВСЦиРО подготовил проекты обращений к руководству государства с призывом отозвать правительственный законопроект № 2142, которым предусматривается ликвидация Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали.

Представители конфессий обсудили также результаты визита делегации ВСЦиРО в Брюссель и спланировали дальнейшие шаги в направлении развития диалога с европейскими структурами.