Сербский Патриарх и Синод выступили с открытым обращением

Святейший Патриарх Сербский Ириней и члены Священного Синода СПЦ выступили с открытым обращением к политическому руководству Сербии.

Главным поводом для открытого обращение было желание выразить позицию Церкви относительно переговоров, итогом которых может стать формальное признание независимого Косова со стороны Сербского государства.

Фактическое признание независимого Косова часто звучит во время переговоров при активном участии европейских и американских политиков в качестве условия для возможной последующей интеграции Сербии в Евросоюз.

Среди адресатов, к которым обращается Патриарх президент Сербии Томислав Николич, премьер-министр Ивица Дачич, и первый вице-премьер Правительства Александр Вучич.

«В этот, тяжелый и решающий для Сербии и сербства, а возможно и судьбоносный, момент мы обращаемся к вам от имени Сербской Православной Церкви отечески и братски, с уважением и верой в Вашу православную христианскую совесть и Ваше сознание патриота и государственную ответственность, – говорится в сообщении, - Мы не обращается к Вам обычным способом но открытым обращением, и делаем это по множеству причин, самая важная из которых – краткость времени (брюссельский ультиматум заканчивается, якобы, уже во вторник) и необходимость самым очевидным образом опровергнуть безответственную ложь, которую в последние дни распространяют определенные люди и известные СМИ утверждая, что наша Церковь молчит о Косово(!)»

«Церковь, по своей соборной природе, не против идеи европейского объединения народов и государств, и не против идеи еще более широких процессов объединения. Помимо этого, Церковь – исключительный исторический родоначальник и носитель учения о всечеловеческом единстве и всеединстве творения Божьего во Христе. Но сейчас здесь больше речь не о том. Сейчас от Сербии ультимативно требуют фактического отречения от Косово и Метохии, от источника нашего церковного, народного и государственного бытия, и оставление тамошнего остатка сербского народа под властью тех, кто до того большую его часть или убил или прогнал, в замен на туманную и неизвестную возможность получения пресловутой – только для Сербии обусловленной – «даты начала переговоров», переговоров, течение и исход которых никто не может предвидеть».

По мнению сербских архиереев сейчас уже совершенно очевидно, что «последний ультиматум будет гласить: или и официально, формально, признайте «государство Косово» или о приеме в Европейский союз не может быть и речи». «Другими словами: от сербов требуют добровольно отречься от территории и суверенитета, даже от следов своего полутора тысячелетнего бытия на Косово и Метохии (в то время как косовско-метохийские албанцы и в присутствии сил НАТО могут безнаказанно осквернять церкви, монастыри и кладбища и нападать на людей), а взамен предлагается пустое, необязательное обещание «светлого европейского будущего», то есть предлагается практически одно большое ничто, с циничным заявлением: держитесь за него крепко!»

«Дух сегодняшнего Европейского союза, – подчеркивается в обращении, – не является, к сожалению, духом доброй старой Европы. Мы по-прежнему за идею свободного духовного и экономического объединения европейского континента, но ни в коем случае не за проект порабощения и унижения какой бы то ни было европейского государства, и в том числе и нашей Сербии. Мы уверены, что ни одно государственное руководство Сербии, и в том числе сегодняшнее, не имеет ни права, ни мандата соглашаться на условия, которые не были поставлены ни одному другому государству-кандидату за членство в Европейском союзе. Входной билет слишком дорог. Сербия не смела бы согласится на то, чтобы заранее платить такую цену за товар, который может быть никогда не будет ей предоставлен. Она никогда в своей истории этого не делала, не смотря на чашу желчи, которую из-за этого из века в век должна была пить».

«Самое важное предвыборное обещание вас, получивших народное доверие в бурное и смутное время, было в том, что вы будете вести государственный корабль Сербии, что не под какими условиями вы не отдадите, не предадите, не продадите Косово и Метохию, историческую Старую Сербию.

Мы, архиереи Сербской Православной Церкви, убежденные в том, что представляем и выражаем позицию всех своих верующих, считаем свое обязанностью напомнить вам об этом обещании и уверить вас, что мы ожидаем, как и подавляющее большинство нашего народа, что вы его выполните. Мы делаем это именно сейчас, потому что полностью осознаем трагичность момента и бремени ответственности, лежащей на ваших плечах», – говорится в открытом обращении, которое опубликовано на официальном сайте Сербской Православной Церкви и попало в сербскую прессу.

Православие.Ru