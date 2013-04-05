В Верховной Раде молились об умножении любви и прекращении вражды

Вечером 4 апреля по просьбе группы народных депутатов межфракционного объединения «За содействие свободе совести», возглавляемого народным депутатом Анной Герман, в зале заседаний Верховной Рады состоялся молебен на начало доброго дела и об умножении любви и прекращении вражды, сообщает официальный сайт УПЦ.

Молебен совершил Представитель Украинской Православной Церкви при Верховной Раде Украины протоиерей Василий Русинка. За богослужением молились народные депутаты Анна Герман, Андрей Деркач, Владимир Бандуров, Дмитрий Шенцев, Владимир Зубик, Григорий Смитюх, Алексей Азаров, Эльбрус Тедеев и другие.

Специально к этому событию по благословению Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Владимира была принесена Отченашевская Страстная икона Божией Матери (прославилась в селе Отченашевка Винницкой области) и Крест, освященный в Иерусалиме на Гробе Господнем.

«Мы искренне молились, чтобы и среди народных избранников, и вообще, в нашем народе царили мир, взаимоуважение, согласие и любовь, - отметил протоиерей Василий Русинка. - Чтобы не разгоралась вражда, раздор и ненависть. Как верующие люди, мы должны любить и служить ближнему. Как народные избранники и граждане Украины, мы призваны к служению людям ради общего блага нашего народа».