Минобороны и Церкви готовят рекомендации по сотрудничеству

Совет по делам душпастырской опеки при Министерстве обороны Украины рассмотрел проект Методических рекомендаций по совершенствованию военно-религиозного сотрудничества в Вооруженных Силах Украины.

Соответствующий документ, разработанный Департаментом социальной и гуманитарной политики Минобороны с участием представителей конфессий и экспертов, стал предметом обсуждения во время заседания Совета, которое состоялось 3 апреля в Центральном Доме офицеров, сообщает Институт религиозной свободы.

В заседании Совета приняли участие уполномоченные представители Римско-Католической Церкви в Украине, Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, Украинской Православной Церкви (в единстве с Московским Патриархатом), Украинской Греко-Католической Церкви, Всеукраинского союза церквей евангельских христиан – баптистов, а также эксперт Института религиозной свободы Максим Васин.

Со стороны Министерства обороны Украины в обсуждении приняли участие начальник Отдела по работе с общественными, религиозными организациями и шефских связей Департамента социальной и гуманитарной политики Александр Щербинин и старший офицер Отдела полковник Руслан Коханчук.

Методические рекомендации призваны способствовать усилению взаимодействия органов военного управления с Церквями (религиозными организациями) по удовлетворению религиозных потребностей военнослужащих Вооруженных Сил Украины, разъяснению порядка такого взаимодействия, приведения этой деятельности в систему.

Проект содержит следующие разделы:

Ознакомление с нормативно-правовой базой в сфере обеспечения прав военнослужащих на свободу совести и вероисповедания.

Анализ религиозной ситуации в воинской части.

Планирование сотрудничества и налаживания взаимодействия с Церквями (религиозными организациями).

Организация удовлетворения религиозных потребностей военнослужащих.

Организация проведения мероприятий духовного воспитания военнослужащих.

Порядок создания и использования культовых религиозных сооружений.

Анализ военно-религиозного сотрудничества.

Приложением к Методическим рекомендациям предлагается формуляр блиц-анкеты и типовая тематика бесед по духовному воспитанию военнослужащих.

Кроме того, Совет по делам душпастырской опеки при Минобороны Украины решил в ближайшее время разработать Моральный кодекс военного священника (капеллана).

Присутствующие представители Церквей также обсудили план работы Совета на 2013 год.