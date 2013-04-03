Запорожским пономарям дали по 15 и 14 лет тюрьмы

2 апреля, местный суд Жовтневого района Запорожья признал жителей Запорожья Антона Харитонова, Сергея Демина и Евгения Федорченко виновными в организации взрыва в Свято-Покровском храме Запорожья, в результате которого 9 человек пострадали и один погиб.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Запорожской области, «суд согласился с мерой наказания, которую во время дебатов предложил применить к обвиняемым гособвинитель и назначил наказание А.Харитонову и Е. Федорченко 15 лет лишения свободы, а С.Демину - 14 лет лишения свободы».

Как сообщал УНИАН, обвиняемым (двое из которых – пономари взорванного храма) инкриминировалось совершение преступлений, предусмотренных п.5, 12 ч.2 ст.115, ч.2 ст.15, п.1, 5, 12 ч.2 ст.115, ст.178, ч.2 ст.194, ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – «Совершение группой лиц по предварительному сговору умышленного убийства способом, опасным для жизни многих людей», «Повреждение религиозных сооружений или культовых домов», «Умышленное повреждение имущества, совершенное путем подрыва» и «Незаконное обращение со взрывчатыми веществами».

После задержания Антона Харитонова, Сергея Демина и Евгения Федорченко они неоднократно заявляли о своей невиновности. О невиновности молодых людей также неоднократно заявляли их родственники и знакомые, а в СМИ «уголовное дело пономарей» называлось сфабрикованным. В соответствие с законодательством Украины решение суда первой инстанции вступит в законную силу только в том случае, если не будет обжаловано в апелляционной инстанции.