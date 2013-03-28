Кабмин усложнил ввоз гуманитарной помощи в Украину

Механизм оформления, растамаживания и ввоза в Украину гуманитарной помощи с декабря 2012 года существенно изменился в результате административной реформы, проводимой Правительством.

На гуманитарной деятельности церквей и других благотворителей наиболее ощутимо сказалась ликвидация Комиссии по вопросам гуманитарной помощи при Кабинете Министров Украины. Основанием для этого стало внесение изменений в Закон Украины «О гуманитарной помощи», сообщает Институт религиозной свободы.

Законопроект № 10223, разработанный Министерством юстиции и внесенный в парламент Представителем Президента Украины в Верховной Раде Юрием Мирошниченко, был проголосован 16 октября 2012 года без обсуждения и без рассмотрения поданных депутатами поправок ко второму чтению. Напомним, что аналогичные нарушения регламентных процедур имели место и при внесении изменений в Закон Украины «О свободе совести и религиозных организациях» (законопроект № 10221).

Как следствие, со 2 декабря 2012 года, когда полномочия ликвидированной Комиссии были переданы в Министерство социальной политики Украины, гуманитарная деятельность религиозных организаций стала фактически невозможной из-за отсутствия надлежащей нормативно-правовой базы, неопределенностей и длительности процедур оформления грузов.

К примеру, только 30 января 2013 года Кабинет Министров Украины постановлением № 39 утвердил новый Порядок регистрации получателей гуманитарной помощи. Согласно этому документу религиозные организации должны заново пройти процедуру включения в Единый реестр получателей гуманитарной помощи. При этом указанный Порядок не определяет конкретных сроков, необходимых Минсоцполитики для принятия окончательного решения о включении заявителя в реестр.

Кроме этого, законодательством не определен конкретный срок, в течение которого Минсоцполитики должно рассмотреть вопрос о признании заявленных товаров (работ, услуг) в качестве гуманитарной помощи.

Промедление с признанием полученной из-за границы помощи в качестве гуманитарного груза приводит к начислению платы за его хранение на временных складах таможни, а в случае отказа со стороны Минсоцполитики – к начислению НДС и таможенных пошлин. Как следствие, получатели гуманитарной помощи в Украине вынуждены отказываться от этих грузов в пользу государства, а зарубежные жертвователи теряют смысл отправлять гуманитарную помощь украинцам.

В обращении, подготовленном на имя Президента Украины, Совет Евангельских Протестантских Церквей Украины (СЕПЦУ) отмечает, что такая ситуация "создает предпосылки для затягивания рассмотрения вопросов о ввозе в Украину гуманитарных грузов и их своевременного доставления нуждающимся гражданам".

"Ликвидация Комиссии по вопросам гуманитарной помощи при Кабинете Министров Украины, которая состояла из должностных лиц различных центральных органов исполнительной власти и представителей общественности, привела к отказу от эффективного механизма межведомственного согласования и принятия решений о предоставлении гуманитарным грузам необходимого статуса, дальнейшего их растаможивания и ввоза в Украину", – подчеркивается в обращении СЕПЦУ.



По замыслу авторов административной реформы теперь такие решения будет принимать Минсоцполитики – без участия общественности и в неопределенные сроки.

Министр социальной политики Украины Наталия Королевская, отвечая депутатам во время «Часа Правительства» в Верховной Раде, на повышенных тонах заявила об усилении государственными органами проверок грузов на границе для предотвращения ввоза контрабанды: как под видом гуманитарной помощи, так и другими незаконными путями.

"В течение многих лет гуманитарные грузы использовались как один из каналов поступления контрабанды в Украину. Но с начала января этого года эта процедура была остановлена. На сегодня мы получили 450 обращений от различных организаций по определению грузов гуманитарными. По 254-х из них уже приняты положительные решения", – сказала она в парламенте 22 марта.

Отчет Королевской не нашел поддержки даже среди представителей провластного большинства. "Такой тон, который министр себе позволяет в зале с депутатами, с народом, вместо того, чтобы давать пользу, вести диалог общества и правительства, срабатывает в обратном направлении, наоборот", – заявила член фракции Партии регионов Анна Герман.

Несмотря на заверения министра, среди гуманитарных грузов, которые за последние месяцы не смогли быть ввезены в Украину через бюрократические препоны, находятся отпечатанные за рубежом Библии и другая христианская литература. По мнению благотворителей, задержка или даже невозможность их ввоза в Украину негативно отразятся на должном праздновании 1025-летия крещения Киевской Руси, проводимом на государственном уровне.

"15 лет кропотливой работы, направленной на установление и укрепление партнерских отношений с зарубежными донорами гуманитарной помощи, взаимоотношения с которыми всегда строились на принципах законности, абсолютной прозрачности и четкого планирования, оказались под угрозой", – отметил в обращении к руководству страны президент миссии «Свет на Востоке» Павел Давидюк.

С проблемами изменения порядка ввоза гуманитарной помощи столкнулась и Немецкая евангелическая лютеранская церковь Украины. Ее обращения к Минсоцполитики не помогли вовремя доставить детские подарки, хотя документы на них были поданы еще в ноябре 2012 года.



В комментарии для ИРС пастор Андреас Гамбург сказал: "Через несколько дней апрель, а Рождественские подарки для украинских детей до сих пор находятся на складах таможни, поскольку не признаются гуманитарной помощью. По причине бездействия власти относительно этой ситуации, наша Церковь будет вынуждена официальным письмом передать 100 тысяч подарков Правительству, если оно в них так нуждается".

Религиозная общественность ожидает от Президента и Правительства Украины неотложных мер, направленных на восстановление механизма оперативного межведомственного согласования, оформления, растамаживания и ввоза в Украину гуманитарной помощи.