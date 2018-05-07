В Министерстве культуры обнародовали отчет о церквях и религиозных организациях

В течение 2012 года количество религиозных организаций возросло во всех областях Украины.

Такие данные приведены в Отчете о сети церквей и религиозных организаций в Украине по состоянию на 1 января 2013 года, утвержденном Приказом Министерства культуры Украины от 21.03.2013 года № 215.

В Украине представлено 55 вероисповедных направлений, в рамках которых действует 36995 религиозных организаций.

В частности, зарегистрировано 87 центров религиозных объединений и 295 управлений (епархий, диецезий т.п.). Действует 35460 религиозных общин, из которых 1879 функционируют без регистрации. Религиозными делами занимаются 31313 священнослужителей, из которых 760 – иностранцы.

Функционирует 370 миссий, 81 братство, 202 духовных учебных заведений, 13157 воскресных школ. В 500 монастырях монашеское послушание несут 6834 монахов. Религиозными организациями выпускается 384 периодических изданий.

Согласно анализу ИРС, наибольший прирост религиозных организаций наблюдается в Донецкой (38) и Днепропетровской, Житомирской, Хмельницкой областях (по 34), а также в Винницкой и Кировоградской (по 31).

Наименьшая динамика расширения религиозной сети – в Херсонской области (1), Николаевской и г. Севастополе (по 4), а также в Ривненской области (6) и в Крыму (8).

Исходя из официальной статистики, ежегодно наблюдается устоявшийся рост количества церковно-религиозных институций примерно на 2%.



Сравнительные данные о количестве религиозных организаций в Украине (региональний обзор 2009 – 2012 гг.)



Наиболее многочисленным религиозным объединением является Украинская Православная Церковь - количество зарегистрированных общин УПЦ достигает 12 000 485.

Причем, наибольшее количество приходов Укаринськои Православной Церкви в Хмельницкой (951 община) и Винницкой (931 община) областях. Далее следуют Донецкая (738), Киевская (720), Волынская (666), Житомирская (662), Закарпатская (646), Ровенская (645) и Одесская (582) области. Наименьшее число приходов УПЦ на Львовщине - 65 и Ивано-Франковской - 35.

Кроме того, согласно отчета Минкультуры, УПЦ Киевского патриархата насчитывает 4.536 общин (всего во Львовской и Киевской области); УГКЦ - 3.734 зарегистрированных общин (всего на Львовщине, Тернопольщине, Ивано-Франковской области). Всеукраинский союз объединений евангельских христиан-баптистов - 2.554 (больше всего в Черкасской, Хмельницкой, Киевской областях). УАПЦ - 1.205 (во Львовской и Тернопольской областях). Римско-Католическая Церковь - 919 (всего во Львовской, Хмельницкой, Житомирской областях) и др.

При этом, в 21-й из 24-х областей страны доминирует УПЦ. В трех областях - Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской - доминирует УГКЦ.

По данным Синодального информационно-просветительского отдела УПЦ, по состоянию на конец 2012 года всего 532 медиапроекты, из которых: интернет-сайтов - 349, газет - 82, журналов - 40, радиопрограмм - 18, телепрограмм - 40, информационных листков - 3.

В УПЦ религиозными делами в УПЦ занимаются 10 068 священнослужителей. В УПЦ 203 монастыря, в которых несут послушание 4.873 монаха и монахини, 20 духовных учебных заведений, в которых обучается 4.727 студентов; 4.288 воскресных школ.

Всего, по данным статистики Минкультуры, больше религиозных организаций зарегистрировано в Львовской, Хмельницкой, Винницкой, Тернопольской, Киевской и Донецкой областях.

Подготовила Мария Проскура, "УНИАН Религии"