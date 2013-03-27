Религиозные организации на 64 % обеспечены культовыми зданиями

Для богослужений религиозные организации используют 23814 культовых зданий и помещений, приспособленных под молитвенные.

Об этом указано в Отчете об обеспеченности церквей и религиозных организаций Украины культовыми зданиями и помещениями, приспособленными под молитвенные, утвержденном Приказом Министерства культуры Украины от 21.03.2013 года № 215, сообщает Институт религиозной свободы.

Уровень обеспеченности религиозных организаций помещениями для богослужений составляет 64,3%. Такой вывод можно сделать, сопоставив эти данные с количеством религиозных организаций в Украине по состоянию на начало 2013 года.

Всего в собственности религиозных организаций находятся 11340 культовых зданий, в пользовании – 4581, в аренде – 7046. Верующие также используют 7893 помещений, приспособленных под молитвенные.

В 2012 году религиозным организациям передано: в собственность – 266 культовых зданий, в пользование – 1, из них памятников архитектуры – 18.

В течение прошлого года построено 247 культовых сооружений, а в аренду взято дополнительно 54 помещения.

Больше всего пополнилась культовыми сооружениями Украинская Православная Церковь (в единстве с Московским патриархатом): построено – 136, получено в собственность – 116. При этом УПЦ Киевского Патриархата построила 47 храмов и получила в собственность 95 культовых сооружений. Украинская Автокефальная Православная Церковь построила 4 культовые сооружения и утратила 1 из переданных в собственность.

Украинская Греко-Католическая Церковь в течение прошлого расширилась на 34 построенных и на 23 полученных в собственность культовых сооружений. Римо-Католическая Церковь в Украине построила 2 и получила в собственность 5 культовых сооружений.

Всеукраинский Союз Церквей христиан веры евангельской – пятидесятников построил 9 культовых сооружений и 8 получил в собственность. Всеукраинский Союз Объединений евангельских христиан – баптистов получил в собственность 5 культовых сооружений.

Украинская унионная конференция церкви адвентистов седьмого дня построила 2 и получила в собственность 2 культовые сооружения. Украинская Христианская Евангельская Церковь построила 1 и еще 1 культовое сооружение получила в собственность.

Духовное управление мусульман Крыма построило 2 культовых сооружения.

Как сообщал ИРС, в течение 2012 года количество религиозных организаций возросло во всех областях Украины.