На каких юридически-правовых основаниях осуществляется деятельность Церквей?

"Голос Украины"

Отвечает заведующая секретариатом Комитета по вопросам культуры и духовности Наталия КОЛЕСНИЧЕНКО-БРАТУНЬ:

— В Украине все правоотношения, связанные со свободой совести и деятельностью религиозных организаций, регулируются законодательством Украины, в частности Конституцией, Законом «О свободе совести и религиозных организациях», а также другими законодательными актами, принятыми согласно им.

Прежде всего следует отметить, что в соответствии с Конституцией «церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства, а школа — от церкви. Никакая религия не может быть признана государством как обязательная». Поэтому государство не вмешивается в осуществляемую в рамках закона деятельность религиозных организаций, не финансирует организации, созданные по признакам отношения к религии.

Согласно Закону Украины «О свободе совести и религиозных организациях» доходы религиозных организаций — финансовые и имущественные пожертвования организаций и граждан, прибыль собственных предприятий и заведений — юридических лиц, поступления за проведение религиозных обрядов и церемоний культа, денежные и имущественные взносы членов религиозных организаций, другие финансовые и имущественные поступления. Доходы религиозных организаций не облагаются налогами, поскольку они по своим уставам не осуществляют производственную и другую коммерческую деятельность и, таким образом, не являются плательщиками налогов.

Вместе с тем прибыль от производственной деятельности и другие доходы предприятий религиозных организаций облагаются налогами согласно действующему законодательству в порядке и размерах, установленных для предприятий общественных организаций. Суммы их прибыли, которые используются в благотворительных целях, не облагаются налогами.

Следует отметить, что, в соответствии с законом, религиозные организации, их предприятия и заведения, а в случаях, предусмотренных законом, также и работники этих организаций, предприятий, заведений платят страховые взносы в Фонд общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы, Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, Фонд социального страхования по временной утрате трудоспособности, а также сбор на обязательное государственное пенсионное страхование в Пенсионный фонд в порядке и размерах, установленных законодательством.

И напоследок, религиозные организации не имеют права проводить принудительное обложение верующих. То есть непосредственно связанные с соответствующим вероучением обязательные денежные и имущественные взносы членов религиозных организаций не допускаются. Речь идет о взносах, связанных с вероучением, а не о взносах, связанных с хозяйственной деятельностью религиозной организации, на содержание обслуживающего персонала и т. п.