Кабмин решил, как будут выглядеть биометрические паспорта

Правительство обещает начать обеспечивать украинцев документами нового образца с декабря текущего года.

2014 год украинцы смогут встретить с биометрическими загранпаспортами — в пятницу Кабмин утвердил, как должны выглядеть бланки всех документов с чипами. Напомним, это внутренний и загранппаспорт, водительское удостоверение, паспорт моряка и члена экипажа (в авиации) — всего 15 документов, удостоверяющих личность. На чипах в цифровом виде запишут информацию о владельце документа: ФИО, подпись, фото, место регистрации, отпечатки пальцев и любые данные, которые пожелает внести владелец, например, семейное положение, группа крови и т. д.

Верующие могут отказаться, им выдадут паспорт без чипа. На днях президент поручил МВД, Госмиграции и другим структурам обеспечить до конца декабря оформление и выдачу загранпаспортов с чипом. Остальные документы введут постепенно, начиная с 2015 года. Все ранее выданные действительны до окончания срока их годности.

Как разъяснили нам в пресс-службе Госмиграции, для выдачи документов с чипами надо создать единый электронный реестр и техническую базу (закупить сканеры, ридеры, устройства для снятия отпечатков пальцев), чтобы можно было не только записать, но и считать информацию о владельце, например, при прохождении паспортного контроля на границе. Этим займутся в ближайшее время и уверены, что к декабрю загранпаспорт можно будет получить.

Самые большие изменения ждут внутренний паспорт — если заграничный почти не изменится, появится лишь чип на обложке, то внутренний станет не книжечкой, а карточкой вроде водительских прав, и получит его бесплатно каждый гражданин, начиная со дня рождения. Всем, у кого паспорт есть, его обменяют по желанию за плату (цена уточняется, обещают, что будет в пределах 100 грн). Придется платить и при его замене (утерян, пришел в негодность, смена ФИО, места регистрации). Срок действия нового паспорта — 10 лет со дня выдачи, в отличие от нынешнего, бессрочного.

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