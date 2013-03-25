Жириновский обвинил Януковича в предательстве славянского мира

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил Президента Украины Виктора Януковича в предательстве славянского мира за продолжение курса Украины на евроинтеграцию.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом В.Жириновский сказал сегодня на съезде партии в Москве.

«Новый руководитель Китая честно приехал сразу в Москву, хотя мог, как Янукович, в Евросоюз. Вот он - брат славянский, православный. Куда он попер после избрания? В Брюссель, поклониться дядюшке, и сейчас требует от Верховной Рады принять все, что требует Брюссель, лишь бы войти в Евросоюз. Там уже шатается, там уже уходить собираются, а он все еще собирается вступить туда. Это, конечно, неприятно нам, когда враг, предатель совсем близко в нашем родном славянском православном доме», - сказал В.Жириновский под аплодисменты делегатов съезда ЛДПР.

Кроме того, он подчеркнул, что Запад хотел организовать в России «цветную революцию», но это не удалось. По словам В.Жириновского, лидеры таких «цветных революций» в других странах СНГ дискредитированы и не занимаются политикой.

«Народ вышел на улицы. Это вы (Запад) заплатили, что люди вышли на улицы… Народ приводит к власти честных людей. Мы видим этих честных людей и в Киргизии, и в Грузии, и в Украине. Прошло короткое время – погнали из Киргизии. В Грузии добивают эти честных. Апельсиновая революция в Киеве… Где? Тимошенко – в тюрьме, Ющенко стыдно появляться», - сказал В.Жириновский.

Он убежден, что Россия станет через 10-15 лет государством номер один в мире, если не произойдет революции. Лидер ЛДПР считает, что Запад борется с Россией через неправительственные организации и либеральные СМИ.

В.Жириновский также заявил, что при создании Советского Союза надо было не создавать союзные республики, а нужно было создавать единое государство, где везде жили бы русские, и тогда СССР не развалился бы. «Это как большая квартира. И лучшие комнаты мы отдали», - сказал он.