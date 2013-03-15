Встреча Папы Франциска и Патриарха Кирилла возможна

Встреча Папы Римского и Патриарха Московского и всея Руси возможна после преодоления противоречий между двумя Церквями, заявил митрополит Волоколамский Иларион на брифинге в Москве.

«Я думаю, такая встреча возможна, но время и место этой встречи будут прежде всего зависеть от того, насколько быстро мы сможем преодолеть конфликты, которые произошли на рубеже 80-90-х годов», — сказал он.

Причиной осложнения отношений Русской церкви и Ватикана на рубеже в 1990-х годах стал, в частности, захват греко-католиками на Украине православных храмов.

«Папа Франциск не однажды засвидетельствовал свою духовную симпатию к Православной церкви, свое желание с ней тесных контактов», — добавил митрополит Иларион, выразив надежду, что при новом понтифике «союзнические отношения будут развиваться, связи наши будут укрепляться».

Правмир