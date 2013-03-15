Янукович поздравил нового Папу Римского

Президент Украины Виктор Янукович сердечно поздравил Франциска с избранием Папой Римским, сообщает сайт Президента Украины.

«От имени Украинского народа и от себя лично прошу принять сердечные поздравления по случаю избрания Вас на престол Святого Петра. Искренне желаю, чтобы Всемогущий Господь укрепил Ваши душевные и телесные силы и даровал благодатную помощь в нелегких делах», - говорится в поздравлении главы государства.

Виктор Янукович выразил убеждение, что деятельность новоизбранного главы Святого Престола будет способствовать дальнейшему утверждению христианских ценностей, углублению межрелигиозного диалога и братского сотрудничества между Церквями.

«Хочу заверить Вас, что мы считаем чрезвычайно важным дальнейшее плодотворное развитие традиционно добрых отношений между Украиной и Святым Престолом», – подчеркнул Президент Украины.

Виктор Янукович пожелал Франциску и всем верным Римско-Католической Церкви мира, добра и счастья.