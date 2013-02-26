Церквям пришлют правительственный план празднования Дня Крещения

Правительство достойно организует праздничные мероприятия в честь 1025-летия со Дня Крещения Руси для представителей всех конфессий.

Об этом в проекте Диалог со страной заявил президент Виктор Янукович информирует Фокус. ua.

«Мы работаем вместе со всеми конфессиями. Со всеми, повторяю, конфессиями, которые есть на Украине. Совет, который есть при президенте, стал центром по 1025-летию празднования Крещения Руси. Мы уже начали работу и у нас нет противоречий. Очень правильно, очень разумно члены этого совета организационного подходят к подготовке празднования 1025-летия Крещения Руси», - сказал президент.

Он подчеркнул, что в ближайшее время представители всех конфессий получат документы с указанием плана празднования Дня Крещения.

«Мы будем приглашать отовсюду наших единомышленников, единоверцев, представителей других конфессий. Это праздник не только православных, но и праздник цивилизационного выбора… по которому пошел весь регион Киевской Руси. Это то место, с которого начало крепнуть наше государство. Главное, что начала крепнуть вера людей в свои собственные силы, вера людей в нашего Бога Иисуса Христа», - отметил Виктор Янукович.