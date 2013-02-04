В Украине в который раз ликвидируют Нацкомиссию по защите морали

Кабинет министров 31 января 2013 года зарегистрировал в Верховной Раде законопроект о ликвидации Национальной экспертной комиссии по вопросам защиты общественной морали (НЭК). В документе сказано, что НЭК должна была прекратить работу еще два года назад после проведения административной реформы, сообщает"Религия в Украине" со ссылкой на Коммерсант и Лига.

По словам министра юстиции Александра Лавриновича, законопроект разрабатывался в соответствии с планом выполнения указа Президента Украины от 9 декабря 2010 г. "Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти" о ликвидации Нацкомиссии.

Министр напомнил, что структура центральных органов исполнительной власти, утвержденная данным указом Президента, не предусматривает наличие такого органа как Национальная экспертная комиссия по вопросам защиты общественной морали.

В законопроекте сказано, что функции НЭК по надзору за соблюдением законодательства в сфере общественной морали дублируют аналогичные полномочия Министерства культуры, Государственного комитета телевидения и радиовещания и Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. В качестве примера в аналитической справке к документу приводится ситуация с прокатом фильмов в Украине. Так, по закону "О кинематографии", дистрибутор обязан получить на иностранный фильм прокатное удостоверение в Госслужбе по вопросам кинематографии при Минкульте. При выдаче удостоверения фильм инспектируется на наличие запрещенного контента — сцен, пропагандирующих насилие, употребление алкоголя или наркотиков, а также сцен сексуального характера. При этом, согласно закону "О защите общественной морали", кинотеатры имеют право демонстрировать фильм только после положительного заключения НЭК.

Попытки упразднить НЭК предпринимались и ранее. И каждый раз Всеукраинский совет Церквей и религиозных организаций вставал на защиту опальной организации.

"Нас пытаются закрыть уже два года, несмотря на то, что мы работаем эффективно. Раз в месяц проводятся заседания комиссии. То, что на телевидении не показывают эротику и фильмы ужасов в дневное время — это наша заслуга; то, что по городу не висят билборды эротического содержания — это также наша заслуга! Это типично политическое решение — закрывать все, что эффективно работает",— заявила член НЭК народный депутат Верховной Рады II-VI созывов Лилия Григорович.

Вместе с тем перспектива закрытия НЭК обрадовала медиаэкспертов. "Прекрасное решение, которое давно надо было принять! Решения комиссии ни на что не влияют, ее функции дублируются. Фактически это был еще один бесполезный бюрократический орган, который получал финансирование за счет налогоплательщиков",— заявила "Ъ" исполнительный директор Индустриального телевизионного комитета Катерина Котенко. Заместитель председателя Нацсовета Лариса Мудрак сообщила "Ъ", что после закрытия НЭК Нацсовет будет контролировать соблюдение норм морали "в щадящем режиме": "Я считаю, что мораль насаждать нельзя. Защита от негативного контента должна предусматривать конкретные действия, например маркировку телепередач в соответствии с возрастом".

РИСУ