Янукович заявляет о важности государственно-церковного партнерства

Президент Украины Виктор Янукович рассчитывает на тесное взаимодействие и сотрудничество всех христианских Церквей, государственных учреждений и органов местного самоуправления в организации и проведении праздничных мероприятий по подготовке и празднованию 1025-летия Крещения Киевской Руси.

«Я рассчитываю на государственно-церковное партнерство в центре и на местах, взаимоуважение и совместные действия», - сказал Глава государства во время совещания с членами Организационного комитета по подготовке и празднованию 1025-летия Крещения Киевской Руси.

Президент отметил, что к праздничной дате необходимо благоустроить территории и религиозные объекты, связанные с историей и христианской традицией. Также особое внимание должно быть уделено христианскому культурному наследию - памятникам архитектуры, живописи, скульптуры, письменности. «Все это должно быть четко распланировано в кратчайшие сроки», - подчеркнул Виктор Янукович.

Глава государства заявил о важности проведения конференций и других мероприятий с участием ученых и экспертов, посвященных истории, культурному наследию, вопросам государственно-церковного диалога.

Кроме того, необходимо реализовать надлежащие меры безопасности, чтобы создать условия для спокойного и толерантного празднования. «Особое внимание - профилактике угроз, предотвращению даже попыток повлиять на праздничные мероприятия с какой-либо стороны», - сказал Президент Украины.

Пресс-служба Главы Государства.