На Аскольдовой могиле почтили Героев Крут (фото)

С участием руководства государства и города на Аскольдовой могиле состоялась церемония возложения цветов к памятнику Героям Крут.

Почтить память павших героев пришли премьер-министр Украины Николай Азаров, председатель Верховной Рады Украины Владимир Рыбак, председатель КГГА Александр Попов и секретарь Киевсовета Галина Герега, сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

«Подвиг, который совершили наши земляки 95 лет тому назад, навсегда останется примером патриотизма и самоотдачи. Мы должны помнить героев, однако я надеюсь, что в нашей современной истории больше не будет повода для такого кровавого проявления патриотизма. Искренне желаю всем мирного неба и благополучия», – сказал А.Попов.

Как отметила секретарь Киевсовета Г.Герега, «смелость и мужество украинских юношей, которые погибли, защищая свое государство, – это пример для всех последующих поколений. Молодые ребята отдали жизни, защищая независимость нашего государства. Они навсегда останутся в памяти и сердцах всех украинцев, всех, кто любит свою страну и гордится ее славным прошлым».

Напомним, что бой под Крутами произошел 29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты под одноименным поселком, в 130 километрах на северо-восток от Киева. Этот бой между 4-тысячной большевистской армией Михаила Муравьёва и отрядом из киевских студентов и бойцов вольного казачества, который в целом насчитывал около 4 сотен воинов, продолжался в течение 5 часов. В ходе военных действий решающего значения этот бой не имел, и в сознании многих приобрел особое значение благодаря героизму украинской молодежи. Больше всего поразили современников похороны 27 юношей, которые попали после боя в плен к большевикам и были ими казнены. Десятилетиями история боя или замалчивалась, или обрастала мифами и выдумками, как в зарубежной, так и в отечественной историографии.

В начале 2012 года на месте деревянного креста на Аскольдовой могиле был установлен памятник Героям Крут: «казацкий крест», изготовленный из камня, в центре которого высечен тризуб с символической цитатой из Святого Евангелия: «Наибольшая любовь – жизнь положить за друзей».