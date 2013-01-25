Янукович подчеркнул необходимость празднования Крещения Руси на высшем уровне

12:54, 25 января 2013
Государство
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Событие отметят в городах и селах

Президент Украины Виктор Янукович выступает за празднование 1025-летия Крещения Руси на высшем уровне.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Янукович заявил сегодня во время совещания по празднованию этой даты.
“Учитывая роль христианства в духовном, политическом и социально-экономическом развитии Украины, мы должны отметить 1025-ю годовщину Крещения Руси на высшем уровне”, - сказал В.Янукович.
Он подчеркнул, что это событие будет отмечено в каждом селе, городе, районе.

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