Янукович подчеркнул необходимость празднования Крещения Руси на высшем уровне

Президент Украины Виктор Янукович выступает за празднование 1025-летия Крещения Руси на высшем уровне.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.Янукович заявил сегодня во время совещания по празднованию этой даты.

“Учитывая роль христианства в духовном, политическом и социально-экономическом развитии Украины, мы должны отметить 1025-ю годовщину Крещения Руси на высшем уровне”, - сказал В.Янукович.

Он подчеркнул, что это событие будет отмечено в каждом селе, городе, районе.