Янукович говорил о безопасности во время празднования 1025-летия Крещения Руси
12:52, 25 января 2013Государство
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Совещание у Президента
Президент Украины Виктор Янукович требует принять все меры для обеспечения безопасности во время празднования 1025-й годовщины Крещения Руси.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на совещании по организации празднования 1025-й годовщины Крещения Руси.
“Необходимо реализовать меры безопасности, создать условия для спокойного, толерантного празднования”, - сказал В.Янукович.
По его словам, необходимо сделать все, чтобы были невозможны даже попытки повлиять на праздничные мероприятия с любой стороны.
“Я рассчитываю на государственно-церковное партнерство в центре и на местах, взаимоуважение к совместным действиям”, - сказал В.Янукович.
*** День Крещения Русые отмечается 28 июля.
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