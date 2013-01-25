Янукович говорил о безопасности во время празднования 1025-летия Крещения Руси

Президент Украины Виктор Янукович требует принять все меры для обеспечения безопасности во время празднования 1025-й годовщины Крещения Руси.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на совещании по организации празднования 1025-й годовщины Крещения Руси.

“Необходимо реализовать меры безопасности, создать условия для спокойного, толерантного празднования”, - сказал В.Янукович.

По его словам, необходимо сделать все, чтобы были невозможны даже попытки повлиять на праздничные мероприятия с любой стороны.

“Я рассчитываю на государственно-церковное партнерство в центре и на местах, взаимоуважение к совместным действиям”, - сказал В.Янукович.

*** День Крещения Русые отмечается 28 июля.