Президент ждет всех глав церквей вселенского православия

Президент Украины Виктор Янукович рассчитывает на сотрудничество всех христианских церквей, государственных учреждений и органов местного самоуправления в организации и проведении праздничных мероприятий по случаю 1025-й годовщины Крещения Руси.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время совещания по организации празднования 1025-й годовщины Крещения Руси.

Президент Украины подчеркнул, что в числе приоритетных направлений - это торжественное празднование исторической даты Крещения Киевской Руси.

“Считаю, что для участия в этих мероприятиях должны быть приглашены главы и делегации церквей вселенского православия и христианского мира”, - сказал Президент.

При этом он отметил, что его требование к плану празднования этой дать — толерантность, открытость, организованность.

Кроме того, сказал Президент, необходимо привести в порядок территории религиозных объектов, связанных с историей и христианской традицией в Украине.

“Внимание должно быть уделено христианскому культурному наследию, памятникам культуры, живописи, скульптуры”, - сказал он.

Кроме того, глава государства настаивает на организации ряда конференций и ряда других мероприятий с участием научного сообщества, широких экспертных кругов.

В.Янукович также подчеркнул необходимость обеспечения информационной и медиа поддержки.

“Важно акцентировать внимание общества на масштабе события в его общеевропейском контексте”, - сказал он.