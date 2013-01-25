Чопские таможенники передали церкви 33 иконы

Работники Чопской таможни передали ужгородской церкви предметы религиозного культа, конфискованные по решению суда.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

Теперь 33 иконы будут украшать стены церкви Преображения Господа Иисуса Христа. Передача икон осуществлялась по решению Межведомственного совета по вопросам вывоза, ввоза и возвращения культурных ценностей.

В пресс-службе отметили, что среди переданных икон две – датированные концом XIX века. Это «Пресвятая Богородица Дева Мария» и «Архангел Гавриил», изображенные на деревянных досках и выполненные достаточно сложной художественной техникой.

За последние 5 лет от закарпатских таможен в храмы края передано более 120 икон, изъятых на границе.

Как напоминает пресс-служба, Указом Президента Украины №726/2012 от 24 декабря 2012 г. образовано Министерство доходов и сборов Украины путем реорганизации Государственной налоговой службы Украины и Государственной таможенной службы Украины.