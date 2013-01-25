Кабмин изменил состав Оргкомитета по празднованию 1025-летия крещения Руси

Кабинет Министров Украины утвердил новый состав Организационного комитета по подготовке и празднованию 1025-летия крещения Киевской Руси. Соответствующее распоряжение № 25-р было принято на заседании Правительства 23 января 2013 года, сообщает Институт религиозной свободы.

Анализ внесенных изменений свидетельствует о повышении уровня представительства в Оргкомитете.

Его сопредседателями стали Премьер-министр Украины Николай Азаров и Глава Администрации Президента Украины Сергей Левочкин. Вместо заместителей министров в состав Оргкомитета введены министры и руководители ряда центральных и местных органов исполнительной власти.

Дополнительно в состав Организационного комитета были включены генеральный директор Национальной библиотеки имени В.И.Вернадского, директор Института истории Украины Национальной академии наук, директор Института философии имени Г.С.Сковороды НАН Украины и директор Национального института стратегических исследований при Президенте Украины.

От религиозного сообщества в составе Оргкомитета остались представители Украинской Православной Церкви (Московского Патриархата), Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, Украинской Греко-Католической Церкви, Римско-Католической Церкви в Украине, а также представитель Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций.

Однако и представительство от конфессий тоже претерпело изменения. Из состава Оргкомитета выбыл представитель Всеукраинского союза объединений евангельских христиан-баптистов, однако включен президент Украинского Библейского Общества.

Обновление состава Организационного комитета состоялось во исполнение Указа Президента Украины. В Кабмине это объяснили необходимостью учета изменений, произошедших в системе центральных органов исполнительной власти Украины после создания Оргкомитета в феврале 2010 года.

Напомним, что основные торжества по случаю 1025-летия крещения Киевской Руси состоятся в Украине в 2013 году. Праздничные мероприятия при участии руководства государства запланированы на июль 2013 года.

В то же время христианские Церкви Украины различных конфессий еще в конце 2012 года решили провести совместные мероприятия, посвященные празднованию этого знаменательного исторического события.