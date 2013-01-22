1025-летие крещения Киевской Руси отпразднуют на государственном уровне

Президент Украины Виктор Янукович поручил Кабинету Министров активизировать работу центральных и местных органов исполнительной власти по подготовке и празднованию в Украине 1025-летия крещения Киевской Руси.

Об этом говорится в Указе Президента Украины от 21 января 2013 года № 34/2003, сообщает Институт религиозной свободы.

С целью эффективной организации празднования, которое запланировано на июль 2013 года, Правительство должно обеспечить пересмотр состава Организационного комитета и плана организационных мероприятий.

Глава государства предлагает предусмотреть дополнительные меры по сохранению объектов культурного наследия, связанных с христианством, а также широкое привлечение общественности к реализации плана торжественных мероприятий.

Во исполнение этого Указа в месячный срок Кабмин должен внести предложения по проведению в июле 2013 года в Киеве торжественных мероприятий. При этом чиновникам предстоит решить вопрос о финансировании всех организационных мероприятий.

Совету министров Автономной Республики Крым, областным, Киевской и Севастопольской городским госадминистрациям Президент Украины тоже поручил пересмотреть перечень подготовительных и праздничных мероприятий. Кроме этого, местные власти должны способствовать объединениям граждан и религиозным организациям в их деятельности по празднованию в Украине 1025-летия крещения Киевской Руси.

В заключение Министерство иностранных дел Украины обязано принять меры по привлечению к участию в торжествах представителей иностранных государств, в том числе дипломатического корпуса.

После опубликования Указа глава Администрации Президента Украины Сергей Левочкин сообщил, что Президент Украины назначил на 25 января совещание с членами Организационного комитета относительно плана мероприятий, приуроченных к этому знаменательному событию.

"Мероприятия по случаю 1025-летия крещения Киевской Руси будут способствовать консолидации украинского народа, подъему его исторического сознания. Это празднование Глава государства планирует на высшем уровне", – подчеркнул он.

Напомним, еще в ноябре 2009 года Президент Украины Виктор Ющенко поручил органам власти организовать в июле 2013 года празднование в Украине 1025-летие крещения Киевской Руси.

Во исполнение этого Указа в феврале 2010 года Правительство Юлии Тимошенко создало Организационный комитет по подготовке и празднованию этой годовщины.

В июне 2010 года Кабинет Министров под руководством Николая Азарова утвердил план мероприятий по подготовке торжественного празднования.