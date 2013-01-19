Президент Украины Виктор Янукович поздравил украинцев с праздником Богоявления.

«Искренне поздравляю вас с праздником Крещения Господнего и Богоявления. Библейское чудо Водосвятия привлекает внимание к целебной силе воды и призывает беречь Богом данную нам природу», - говорится в поздравлении главы государства, размещенном на его сайте.

«Пусть давнее евангельское событие напоминает о благодатном влиянии таинства крещения на человеческую духовность, а освященная в этот день вода сделает чистыми наши помыслы, больным подарит исцеление, а всем нам - здоровье», - пожелал В.Янукович.