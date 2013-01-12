За УПЦ в ВР будут два объединения от Партии регионов

Как уже сообщалось, народный депутат Вадим Колесниченко (Севастополь, Партия регионов), возглавляющий движение россиян Украины, повторно избран в Верховной Раде руководителем межфракционного объединения "В поддержку канонической Церкви". При этом ранее депутат-"регионал" Анна Герман получила благословение Предстоятеля УПЦ на создание в Верховной Раде межфракционной депутатской группы "За духовность и свободу совести", сообщает пресс-служба Партии регионов.

Об избрании Вадима Колесниченко лидером нового депутатского объединения известил спикер Верховной Рады Владимир Рыбак. Он также сообщил, что В.Колесниченко возглавил и межфракционное объединение "Антифашистский фронт".

Как сказано в сообщении, депутат Колесниченко уже являлся сопредседателем межфракционного объединения "В поддержку канонической Церкви" в парламенте прошлого созыва. Причем о других сопредседателях и членах данного объединения в широком доступе отсутствует информация. Также ничего не известно о депутатах-членах этого объединения в парламенте нового созыва. Предположительно, в нее входят депутаты от Партии регионов, православные коммунисты и ряд внефракционных депутатов.

В 2012 году подобная межфракционная группа была создана в Госдуме России. "Мы неоднократно общались и со Святейшим Патриархом, и с отцом Всеволодом Чаплиным и планируем создать такие же группы во многих регионах России, в законодательных собраниях, муниципальных советах, а также в странах Русского мира, а может быть, более широко - в христианских странах", - заявлял в июне 2012 года один из активистов нового объединения, глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов в эфире программы "Плод веры" на телеканале "Союз".

Одна из главных целей группы – защита интересов Русской Православной Церкви и исповедуемых ею ценностей. Действительно, Вадим Колесниченко в 2010 году зарегистрировал в Верховной Раде законопроект, изменяющий толкование украинских слов "руський" и "російський". Кроме того, депутат внес на рассмотрение парламента декларацию РПЦ "О достоинстве, свободе и правах человека" для принятия ее Верховной Радой в качестве государственного документа. В декабре 2010 года Вадим Колесниченко в Брюсселе предложил создать экономический еврорегион «Русское море» (создание похожего еврорегиона «Донбасс» на основе Луганской и Ростовской областей Украины и России обсудил и одобрил в 2011 году Патриарх Кирилл).

Вадим Колесниченко, несмотря на председательство в межфракционном объединении "В поддержку канонической Церкви", с 2012 года фактически перестал поддерживать УПЦ (Московского Патриархата), неоднократно голосуя против ее законодательных инициатив. В частности, речь идет о голосованиях по проведению парламентских слушаний "Состояние государственно-конфессиональных отношений в Украине", законопроектам о Госреестре и законопроекту № 10221 (внесение изменений в Закон о свободе совести).

Возможно, по этой причине месяц назад, 17 декабря 2012 года, Митрополит Владимир принял народного депутата Украины от Партии регионов Анну Герман, с которой обсудил вопросы создания в Верховной Раде новой межфракционной депутатской группы «За духовность и свободу совести». Как заявил владыка, "деятельность такой парламентской институции будет способствовать духовному возрождению украинского общества, обеспечению реализации прав верующих граждан и религиозных организаций, достижению более эффективного сотрудничества между высшей законодательной властью и религиозной общественностью Украины". Он же наградил А.Герман высшим "женским" орденом УПЦ – святой великомученицы Варвары, "за многолетнее ревностное служение украинскому народу".

На сегодняшний день отсутствует информация, создана ли группа «За духовность и свободу совести» в парламенте, которую инициировала Анна Герман, недавно вновь ставшая советником Президента Украины. Однако опережение, на которое пошел Вадим Колесниченко, вносит определенную коллизию в ряды фракции Партии регионов, от которой заявлено уже два параллельных объединения, занимающихся духовностью.

Вадим Колесниченко с 2011 года является руководителем Всеукраинского Координационного Совета организаций российских соотечественников (ВКСОРС) - организации, которая, согласно уставным документам, объединяет "российских соотечественников" – граждан РФ и иных государств, "считающих Россию своей духовной и культурной Родиной".

РИСУ