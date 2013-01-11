У ВР создали объединение «За единую Поместную Православную Церковь"
22:38, 11 января 2013Государство
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Оппозиционные депутаты
В Верховной Раде Украины создано межфракционное депутатское объединение «За единую Поместную Православную Церковь". Его руководителем стал Олег Медуница (фракция "Батькивщина").
Об этом на заседании парламента сообщил председатель ВР Владимир Рыбак.
В Верховной Раде Украины, VII созыва, напомним, уже действует одно депутатское объединение религиозного направления. Накануне регионал Вадим Колесниченко, который возглавляет движение россиян Украины, возглавил межфракционное объединение "В поддержку канонической Церкви". А депутат Анна Герман получила благословение Предстоятеля УПЦ (МП) на создание в Верховной Раде группы "За духовность и свободу совести».
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