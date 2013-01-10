Янукович наградит орденом патриарха Грузии Илию II
10:15, 10 января 2013Государство
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Указ на сайте Президента
Президент Украины Виктор Янукович решил наградить орденом "За заслуги" главу Грузинской Православной церкви католикоса-патриарха всея Грузии Илию II. Соответствующий указ обнародован на сайте президента в среду.
"За выдающийся личный вклад в развитие украинско-грузинских культурно-духовных связей, многолетнюю подвижническую деятельность наградить орденом «За заслуги» I степени католикоса-патриарха всея Грузии Илию II", - говорится в указе украинского президента.
Католикосу-Патриарху всея Грузии 4 января исполнилось 80 лет.
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