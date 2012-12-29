Янукович поздравит украинцев из Лавры (фото)
11:00, 29 декабря 2012Государство
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2013-й - год детского творчества
Виктор Янукович записал традиционное телеобращение к украинцам по случаю праздников.
Янукович записал телеобращение / Фото с сайта Президента
Президент Украины Виктор Янукович выступит с телеобращением по случаю Нового года и Рождества Христова.
Телеобращение были отсняты в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре.
Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович объявил 2013-й Годом детского творчества.
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