Янукович поздравит украинцев из Лавры (фото)

2013-й - год детского творчества

Виктор Янукович записал традиционное телеобращение к украинцам по случаю праздников. Президент Украины Виктор Янукович выступит с телеобращением по случаю Нового года и Рождества Христова. Телеобращение были отсняты в Свято-Успенской Киево-Печерской Лавре. Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович объявил 2013-й Годом детского творчества.

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