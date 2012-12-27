Комитет ВР по культуре и духовности займется свободой вероисповедания
Новоизбранные народные депутаты Украины утвердили перечень и персональный состав профильных комитетов, сообщает Институт религиозной свободы.
Это предусмотрено Постановлением «О комитетах Верховной Рады Украины седьмого созыва», принятым 25 декабря 2012 года во время последнего в этом году пленарного заседания.
В парламенте будет действовать 29 комитетов, которые согласно Закону Украины «О комитетах Верховной Рады Украины» создаются для осуществления законопроектной работы по отдельным направлениям, подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных к полномочиям парламента, выполнения контрольных функций.
К ведению Комитета по вопросам культуры и духовности отнесены:
культурно-просветительская деятельность (издательское дело, библиотечное дело, кинематография, народные художественные промыслы);
творческая деятельность (профессиональные творческие союзы, театры, школы эстетического воспитания, концертно-гастрольная деятельность и т.п.);
охрана историко-культурного наследия (музейное дело, архивное дело, деятельность заповедников, вывоз, ввоз и возвращение культурных ценностей);
государственная политика в сфере развития и использования языков в Украине;
государственная политика в сфере свободы совести и религиозных организаций;
принципы благотворительной деятельности.
Председателем Комитета избран Вячеслав Кириленко (фракция «Батьківщина»).
Первый заместитель председателя Комитета – Инна Богословская (фракция Партии регионов), заместитель председателя Комитета – Леонтий Мартынюк (фракция ВО «Свобода»), секретарь Комитета – Мария Матиос(фракция партии «УДАР Виталия Кличко»).
Членами Комитета стали такие народные депутаты:
Александр Бригинец (фракция «Батьківщина»);
Александр Доний (внефракционный);
Таисия Повалий (фракция Партии регионов);
Ярослав Федорчук (фракция «Батьківщина»);
Владимир Яворивский (фракция «Батьківщина»), который возглавлял этот Комитет в предыдущем созыве;
Ольга Левченко (фракция Компартии Украины).
Напомним, что во время рассмотрения в Верховной Раде прошлого созыва печально известного законопроекта № 10221 главным по разработке таблицы поправок ко второму чтению был определен Комитет по вопросам культуры и духовности. Однако парламентское большинство рассмотрело данную инициативу без обсуждения и невзирая на отсутствие таблицы поправок.