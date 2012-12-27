Комитет ВР по культуре и духовности займется свободой вероисповедания

Новоизбранные народные депутаты Украины утвердили перечень и персональный состав профильных комитетов, сообщает Институт религиозной свободы.

Это предусмотрено Постановлением «О комитетах Верховной Рады Украины седьмого созыва», принятым 25 декабря 2012 года во время последнего в этом году пленарного заседания.

В парламенте будет действовать 29 комитетов, которые согласно Закону Украины «О комитетах Верховной Рады Украины» создаются для осуществления законопроектной работы по отдельным направлениям, подготовки и предварительного рассмотрения вопросов, отнесенных к полномочиям парламента, выполнения контрольных функций.

К ведению Комитета по вопросам культуры и духовности отнесены:

культурно-просветительская деятельность (издательское дело, библиотечное дело, кинематография, народные художественные промыслы);

творческая деятельность (профессиональные творческие союзы, театры, школы эстетического воспитания, концертно-гастрольная деятельность и т.п.);

охрана историко-культурного наследия (музейное дело, архивное дело, деятельность заповедников, вывоз, ввоз и возвращение культурных ценностей);

государственная политика в сфере развития и использования языков в Украине;

государственная политика в сфере свободы совести и религиозных организаций;

принципы благотворительной деятельности.

Председателем Комитета избран Вячеслав Кириленко (фракция «Батьківщина»).

Первый заместитель председателя Комитета – Инна Богословская (фракция Партии регионов), заместитель председателя Комитета – Леонтий Мартынюк (фракция ВО «Свобода»), секретарь Комитета – Мария Матиос(фракция партии «УДАР Виталия Кличко»).

Членами Комитета стали такие народные депутаты:

Александр Бригинец (фракция «Батьківщина»);

Александр Доний (внефракционный);

Таисия Повалий (фракция Партии регионов);

Ярослав Федорчук (фракция «Батьківщина»);

Владимир Яворивский (фракция «Батьківщина»), который возглавлял этот Комитет в предыдущем созыве;

Ольга Левченко (фракция Компартии Украины).

Напомним, что во время рассмотрения в Верховной Раде прошлого созыва печально известного законопроекта № 10221 главным по разработке таблицы поправок ко второму чтению был определен Комитет по вопросам культуры и духовности. Однако парламентское большинство рассмотрело данную инициативу без обсуждения и невзирая на отсутствие таблицы поправок.